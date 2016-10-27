Ю.Гарбуз доручив змінити графік руху автобусів до КПВВ “Станиця Луганська”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Заради безпеки громадян голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз дав доручення змінити графік руху автобусів до КПВВ "Станиця Луганська“. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
“Я прошу всі, і перевізників і громадян, поставитись з розумінням до вимушених обмежень, адже мій головний обов’язок, захистити життя та здоров’я жителів Луганщини. З 30 жовтня ми запускаємо потяг „Хмельницький — Лисичанськ“, який прибуватиме до Лисичанська о 12:35. Сподіваюсь, що таким чином ми мінімізуємо дискомфорт, пов’язаний із переходом автоперевізників на новий графік роботи”, — прокоментував ситуацію Ю.Гарбуз.
У відомстві зазначили, що з метою врегулювання ситуації, голова обласної державної адміністрації — керівник обласної військової адміністрації Юрій Гарбуз доручив начальнику Луганського прикордонного загону Євгену Андрущенку та директору Департаменту регіонального розвитку, інфраструктури та туризму ОДА Сергію Шелєсту, вжити заходів щодо оптимізації пасажиропотоку, обмеживши час прибуття транспорту на автостанцію “Станиця Луганська” до 15:30 — у зимовий період, до 16:00 — у осінній та весняний періоди та до 17:30 — у літній.