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15 марта, 19:03 • 116768 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171808 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141375 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133609 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114484 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106443 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102149 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ю.Гарбуз поручил изменить график движения автобусов до КПВВ "Станица Луганская"

Ю.Гарбуз поручил изменить график движения автобусов до КПВВ "Станица Луганская"

Киев • УНН

 • 7602 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Ради безопасности граждан председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз дал поручение изменить график движения автобусов до КПВВ "Станица Луганская". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

"Я прошу всех, и перевозчиков и граждан, отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям, ведь мой главный долг, защитить жизнь и здоровье жителей Луганской области. С 30 октября мы запускаем поезд "Хмельницкий - Лисичанск", который прибывает в Лисичанск в 12:35. Надеюсь, что таким образом мы минимизируем дискомфорт, связанный с переходом автоперевозчиков на новый график работы", - прокомментировал ситуацию Ю.Гарбуз.

В ведомстве отметили, что с целью урегулирования ситуации, председатель областной государственной администрации - руководитель областной военной администрации Юрий Тыква поручил начальнику Луганского пограничного отряда Евгению Андрущенко и директору Департамента регионального развития, инфраструктуры и туризма ОГА Сергей Шелесту, принять меры по оптимизации пассажиропотока, ограничив время прибытия транспорта на автостанцию ​​"Станица Луганская" до 15:30 - в зимний период, до 16:00 - в осенний и весенний периоды и до 17:30 - в летний.

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