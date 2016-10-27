Ю.Гарбуз поручил изменить график движения автобусов до КПВВ "Станица Луганская"

"Я прошу всех, и перевозчиков и граждан, отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям, ведь мой главный долг, защитить жизнь и здоровье жителей Луганской области. С 30 октября мы запускаем поезд "Хмельницкий - Лисичанск", который прибывает в Лисичанск в 12:35. Надеюсь, что таким образом мы минимизируем дискомфорт, связанный с переходом автоперевозчиков на новый график работы", - прокомментировал ситуацию Ю.Гарбуз.

В ведомстве отметили, что с целью урегулирования ситуации, председатель областной государственной администрации - руководитель областной военной администрации Юрий Тыква поручил начальнику Луганского пограничного отряда Евгению Андрущенко и директору Департамента регионального развития, инфраструктуры и туризма ОГА Сергей Шелесту, принять меры по оптимизации пассажиропотока, ограничив время прибытия транспорта на автостанцию ​​"Станица Луганская" до 15:30 - в зимний период, до 16:00 - в осенний и весенний периоды и до 17:30 - в летний.