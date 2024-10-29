Їжаки "близькі до загрози зникнення": що сталося
Київ • УНН
Їжаки занесені до червоного списку як "близькі до загрози зникнення" через 30% зменшення популяції за десятиліття. Основними причинами є міська забудова, інтенсивне землеробство та використання пестицидів.
Їжаки відтепер занесені до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як "близькі до загрози зникнення" після того, як за останнє десятиліття чисельність на більшій частині їхнього ареалу зменшилася щонайменше на 30%, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Хоча їжаки колись були поширені по всій Європі і досі були занесені до червоного списку як такі, "що викликають найменше занепокоєння", вони перебувають на межі вимирання через міську забудову, інтенсивне землеробство і дороги, які фрагментували їхнє середовище існування, пише видання.
На їхню популяцію, як зазначається, вплинули зіткнення з транспортними засобами, використання пестицидів і поганий догляд за садами. Пестициди вбивають комах, яких їдять їжаки, а також можуть безпосередньо їх отруїти.
За словами Ебі Газзард, співробітника програми МСОП, "на жаль, дані вказують на тривожну та широко поширену тенденцію до зниження. (...) Усе ще є шанс зупинити скорочення популяції західноєвропейського їжака, і ми повинні прагнути запобігти подальшому погіршенню статусу".
Червоний список також показує, що 38% видів дерев у світі перебувають під загрозою зникнення, згідно з першою глобальною оцінкою дерев. Список показує, що принаймні 16425 з 47282 оцінених видів перебувають під загрозою зникнення.
За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF11.10.24, 02:48 • 17080 переглядiв