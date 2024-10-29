Ежи "близки к угрозе исчезновения": что произошло
Киев • УНН
Ежи занесены в красный список как "близкие к исчезновению" из-за 30% уменьшения популяции за десятилетия. Основными причинами являются городская застройка, интенсивное земледелие и использование пестицидов.
Ежи отныне занесены в красный список Международного союза охраны природы как «близкие к угрозе исчезновения» после того, как за последнее десятилетие численность на большей части их ареала уменьшилась минимум на 30%, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Хотя ежи когда-то были распространены по всей Европе и до сих пор были занесены в красный список как «вызывающие наименьшее беспокойство», они находятся на грани вымирания из-за городской застройки, интенсивного земледелия и дорог, которые фрагментировали их среду обитания, пишет издание.
На их популяцию, как отмечается, повлияли столкновения с транспортными средствами, использование пестицидов и плохой уход за садами. Пестициды убивают насекомых, которых едят ежи, а также могут непосредственно их отравить.
По словам Эби Газзард, сотрудника программы МСОП, «к сожалению, данные указывают на тревожную и широко распространенную тенденцию к снижению. (...) Все еще есть шанс остановить сокращение популяции западноевропейского ежа, и мы должны стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение статуса».
Красный список также показывает, что 38% видов деревьев в мире находятся под угрозой исчезновения, согласно первой глобальной оценке деревьев. Список показывает, что по крайней мере 16425 из 47282 оцененных видов находятся под угрозой исчезновения.
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