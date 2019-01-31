Євросоюз стривожила новина про стан Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Європейський Союз очікує, що Росія терміново звільнить українського політв'язня Павла Гриба і надасть йому доступ до належної медичної допомоги. Про це написала прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Майя Косьянчич на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Дуже тривожні новини про погіршення здоров'я українського громадянина Павла Гриба, який затриманий російською владою після викрадення в Білорусі. Ми очікуємо, що Росія терміново звільнить його і надасть доступ до належної медичної допомоги", - повідомила прес-секретар.
Як повідомляв УНН, посол України при Євросоюзі поінформував блок про критичний стан українського політв'язня в Росії Павла Гриба.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про те, що політв'язень Павло Гриб потребує негайної операції на серця, стан його здоров'я надкритичний.
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Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.