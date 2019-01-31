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Мой сын умрет, если срочно не сделать операцию - отец Гриба

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КИЕВ. 31 января. УНН. Отец украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба заявил, что у сына есть симптомы болезни Альцгеймера. Об этом сообщил отец мальчика Игорь Гриб. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

"На анализах, сделанных российскими медиками, украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла с детства, сделал медицинское заключение о прогрессе болезни Павла. У него появилась новая болезнь - начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то врач вообще сказал, что там может симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был в шоке из-за состояния его здоровья", - рассказал отец политзаключенного.

Отец политзаключенного, Игорь Гриб, напомнил, что в позапрошлом, 2017 году, перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.

"Более чем полтора года он находится за решеткой, там где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление, где нечеловеческие условия пребывания и еще болезнь с детства. Я хочу напомнить, что он инвалид с детства. (Это все - ред) соответственно и привело к такому состоянию здоровья, он просто умрет, если сейчас срочно не сделать медицинскую операцию", - отметил мужчина.

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Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины требует срочного проведения комплексного медицинского обследования Павла Гриба в специализированном медицинском учреждении.

Напомним, Павел Гриб п отребуе немедленной операции на сердце, состояние здоровья политзаключенного надкритичное.

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