Мой сын умрет, если срочно не сделать операцию - отец Гриба

"На анализах, сделанных российскими медиками, украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла с детства, сделал медицинское заключение о прогрессе болезни Павла. У него появилась новая болезнь - начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то врач вообще сказал, что там может симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был в шоке из-за состояния его здоровья", - рассказал отец политзаключенного.

Отец политзаключенного, Игорь Гриб, напомнил, что в позапрошлом, 2017 году, перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.

"Более чем полтора года он находится за решеткой, там где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление, где нечеловеческие условия пребывания и еще болезнь с детства. Я хочу напомнить, что он инвалид с детства. (Это все - ред) соответственно и привело к такому состоянию здоровья, он просто умрет, если сейчас срочно не сделать медицинскую операцию", - отметил мужчина.

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Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины требует срочного проведения комплексного медицинского обследования Павла Гриба в специализированном медицинском учреждении.

Напомним, Павел Гриб п отребуе немедленной операции на сердце, состояние здоровья политзаключенного надкритичное.