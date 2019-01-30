МЗС вимагає термінового направлення Гриба на комплексне медичне обстеження

Таку вимогу Міністерство висловило у зв’язку з отриманням 29 січня 2019 року відмови російської сторони у наданні консулу України дозволу на відвідання незаконно засудженого в РФ громадянина України Павла Гриба.

“Вважаємо такі дії російської сторони свідомим наміром приховати дійсний стан здоров’я Павла Гриба та вимагаємо негайного допуску консульських посадових осіб України до Павла Гриба, а також термінового проведення комплексного медичного обстеження українця в спеціалізованому медичному закладі”, — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, МЗС розцінює такий крок як грубе порушення Російською Федерацією своїх міжнародних зобов’язань, зокрема, положень статті 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією, що передбачає право консульських посадових осіб України на відвідання громадян України в місцях їх тримання під вартою на території Російської Федерації.

Раніше УНН повідомляв, що Павло Гриб потребує негайної операції на серці, стан здоров’я політв’язня надкритичний.