Політв'язень Гриб потребує негайної операції на серці – Омбудсмен

ukru
12:58 • 127582 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 305379 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 302585 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 289826 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 302254 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 244182 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 209063 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 400993 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 168362 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 343698 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.4 м/с
50 %
756 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 262418 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 245908 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 231907 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 185772 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 162013 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 319503 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 401047 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 343749 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 309659 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 264914 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 134731 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 132497 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 134643 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 129267 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 134566 перегляди
Актуальне
Політв'язень Гриб потребує негайної операції на серці – Омбудсмен

Політв'язень Гриб потребує негайної операції на серці – Омбудсмен

Київ • УНН

 • 10023 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Політичний в’язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, потребує негайної операції на серця, стан здоров'я політв'язня надкритичний. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

"20-річний політв’язень потребує негайної операції на серці, адже стан здоров'я надкритичний", - зазначила Денісова.

За її словами, у результаті обстежень лікарі діагностували у Гриба цілу низку серйозних хвороб.

"За наявною інформацією, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", де утримується Павло, недооцінюється критичний стан хлопця та ігнорується наявність важких захворювань", - написала Омбудсмен.

Вона додала, що Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням, що сприяє загостренню наявних хвороб. Також, негативний вплив на стан здоров’я політв'язня посилюють умови утримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування.

Омбудсмен зазначила, що звернулася до голови Комітету проти катувань Організації Об’єднаних Націй Йенсу Модвіга, до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, віце-президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє, до голови делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Алана Ешліманна, до голови Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні Фіони Фрейзер та попросила сприяти наданню Грибу негайної медичної допомоги.

Також вона звернулася до дипломатичних представників у Ростові-на-Дону з проханням "вжити усіх можливих заходів для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв’язня".

Як повідомляв УНН, політв'язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, під час судового засідання розповів, як його били під час слідства. Гриб додав, що він на все життя запам'ятав тих, хто його бив, і зможе впізнати всіх, якщо побачить. 

Під час судового засідання 24 січня Грибу стало зле.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наступне судове засідання у справі Гриба відбудеться 1 лютого

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в сприянні тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,011.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.98