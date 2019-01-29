Політв'язень Гриб потребує негайної операції на серці – Омбудсмен

"20-річний політв’язень потребує негайної операції на серці, адже стан здоров'я надкритичний", - зазначила Денісова.

За її словами, у результаті обстежень лікарі діагностували у Гриба цілу низку серйозних хвороб.

"За наявною інформацією, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", де утримується Павло, недооцінюється критичний стан хлопця та ігнорується наявність важких захворювань", - написала Омбудсмен.

Вона додала, що Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням, що сприяє загостренню наявних хвороб. Також, негативний вплив на стан здоров’я політв'язня посилюють умови утримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування.

Омбудсмен зазначила, що звернулася до голови Комітету проти катувань Організації Об’єднаних Націй Йенсу Модвіга, до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, віце-президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє, до голови делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Алана Ешліманна, до голови Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні Фіони Фрейзер та попросила сприяти наданню Грибу негайної медичної допомоги.

Також вона звернулася до дипломатичних представників у Ростові-на-Дону з проханням "вжити усіх можливих заходів для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв’язня".

Як повідомляв УНН, політв'язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, під час судового засідання розповів, як його били під час слідства. Гриб додав, що він на все життя запам'ятав тих, хто його бив, і зможе впізнати всіх, якщо побачить.

Під час судового засідання 24 січня Грибу стало зле.

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Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в сприянні тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.