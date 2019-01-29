Политзаключенный Гриб требует немедленной операции на сердце – Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Политический заключенный Павел Гриб, который содержится в России, требует немедленной операции на сердце, состояние здоровья политзаключенного надкритическое. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"20-летний политзаключенный требует немедленной операции на сердце, ведь состояние здоровья надкритическое", - отметила Денисова.
По ее словам, в результате обследований врачи диагностировали у Гриба целый ряд серьезных болезней.
"По имеющейся информации, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", где содержится Павел, недооценивается критическое состоянии парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний", - написала Омбудсмен.
Она добавила, что Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением, что способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на состояние здоровья политзаключенного ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание.
Омбудсмен отметила, что обратилась к главе Комитета против пыток Организации Объединенных Наций Йенсу Модвигу, к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жилю Карбонье, к главе делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алану Эшлиманну, к главе Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Фионе Фрейзер и попросила способствовать предоставлению Грибу немедленной медицинской помощи.
Также она обратилась к дипломатическим представителям в Ростове-на-Дону с просьбой "принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод политзаключенного".
Как сообщал УНН, политзаключенный Павел Гриб, который содержится в России, во время судебного заседания рассказал, как его били во время следствия. Гриб добавил, что он на всю жизнь запомнил тех, кто его бил, и сможет узнать всех, если увидит.
Во время судебного заседания 24 января Грибу стало плохо.
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Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.