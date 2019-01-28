Павло Гриб розказав, як його били

"Після розмови я пішов на автовокзал, щоб повернутися на Україну, проте мене зустріли невідомі люди. Їх було п'ятеро. Виглядали як звичайні люди - джинси, чорні куртки. Мені на голову натягли капюшон, повантажили в мікроавтобус і вивезли в ліс. Били по ногах і в живіт, знімали це на камеру; забрали документи і зворотний квиток. Потім повезли в якийсь спортивний зал. Пам'ятаю, там була шведська стінка. Мене погрожували повісити на неї догори ногами. до рук прив'язали гирі. В туалет водили, але не давали ні пити, ні їсти. А вже потім - до слідчого", - розповів Гриб.

Гриб додав, що він на все життя запам'ятав тих, хто його бив і зможе впізнати всіх, якщо побачить.

Як повідомляв УНН, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

22 грудня 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону відмовив у зміні запобіжного заходу на домашній арешт українського політв'язня Павлу Грибу всупереч істотного погіршення стану його здоров'я.

Нагадаємо, політв'язню Павлу Грибу, якого утримують в Росії, під час судового засідання стало погано. Йому викликали "швидку" і зробили знеболюючий укол. Незважаючи на рекомендації медиків, суддя продовжив засідання.



