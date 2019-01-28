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Наступне судове засідання у справі Гриба відбудеться 1 лютого

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КИЇВ. 28 січня. УНН. В Північно-Кавказькому окружному військовому суді Росії наступне судове засідання у справі незаконно арештованого українця Павла Гриба відбудеться 1, 4 та 5 лютого. Про це в коментарі журналісту УНН повідомив батько Павла Ігор Гриб.

"В Північно-Кавказькому окружному військовому суді Росії наступне судове засідання у справі незаконно арештованого українця Павла Гриба відбудеться 1, 4 та 5 лютого. Очікується, що 4 і 5 лютого можуть бути судові дебати. Стан здоров’я дуже поганий, син скаржиться на постійні болі в животі, але ніхто на ці скарги не реагує", - сказав Ігор Гриб.

За словами батька, український політв'язень потребує термінового лікування в спеціалізованому медичному закладі.

Нагадаємо, політв'язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, під час судового засідання розповів, як його били під час слідства. Гриб додав, що він на все життя запам'ятав тих, хто його бив і зможе впізнати всіх, якщо побачить.

Як повідомляв УНН, ФСБ РФ звинувачує затриманого 19-річного громадянина України Павла Гриба в сприянні тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.

Українські Національні Новини

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