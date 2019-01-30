МИД требует срочного направления Гриба на комплексное медицинское обследование
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует срочного проведения комплексного медицинского обследования Павла Гриба в специализированном медицинском учреждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Такое требование Министерство выразило в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешения на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба.
“Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное положение здоровья Павла Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к Павлу Гриба, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении”, — говорится в сообщении.
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В частности, МИД расценивает такой шаг как грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств, в частности, положений статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, предусматривающего право консульских должностных лиц Украины на посещение граждан Украины в местах их содержания под стражей на территории Российской федерации.
Ранее УНН сообщал, что Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, состояние здоровья политзаключенного надкритичное.