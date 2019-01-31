Мій син помре, якщо терміново не зробити операцію - батько Гриба

“На аналізах, зроблених російськими медиками, український професор Василь Притула, який лікує Павла з дитинства, зробив медичний висновок щодо прогресу хвороби Павла. У нього з’явилась нова хвороба — початкова стадія цирозу печінки. Коли він вчора був у невропатолога, то лікар взагалі сказав, що там може є симптоми хвороби Альцгеймера. Дружина сказала, що лікар був у шоці через стан його здоров’я”, — розповів батько політв’язня.

Батько політв’язня, Ігор Гриб, нагадав, що у позаминулому, 2017 році, перед тим, як Павла викрали, він готувався до операції.

“Більш, ніж півтора року він перебуває за гратами, там де його били, знущалися, де є постійний психологічний тиск, де нелюдські умови перебування та ще хвороба з дитинства. Я хочу нагадати, що він інвалід з дитинства. (Це все — ред) відповідно і призвело до такого стану здоров’я, що він просто помре, якщо зараз терміново не зробити медичну операцію”, — наголосив чоловік.

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Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вимагає термінового проведення комплексного медичного обстеження Павла Гриба в спеціалізованому медичному закладі.

Нагадаємо, Павло Гриб потребує негайної операції на серці, стан здоров’я політв’язня надкритичний.