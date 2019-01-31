Евросоюз встревожила новость о состоянии Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Европейский Союз ожидает, что Россия срочно освободит украинского политзаключенного Павла Гриба и предоставит ему доступ к надлежащей медицинской помощи. Об этом написала пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Очень тревожные новости об ухудшении здоровья украинского гражданина Павла Гриба, который задержан российскими властями после похищения в Беларуси. Мы ожидаем, что Россия срочно освободит его и предоставит доступ к надлежащей медицинской помощи", - сообщила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, посол Украины при Евросоюзе проинформировал блок о критическом состоянии украинского политзаключенного в России Павла Гриба.
Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что политзаключенный Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердца, состояние его здоровья надкритическое.
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Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.