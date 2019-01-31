Евросоюз встревожила новость о состоянии Гриба

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89443 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104529 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139726 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137302 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132725 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126618 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165139 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Евросоюз встревожила новость о состоянии Гриба

Евросоюз встревожила новость о состоянии Гриба

Киев  •  УНН

 • 9673 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Европейский Союз ожидает, что Россия срочно освободит украинского политзаключенного Павла Гриба и предоставит ему доступ к надлежащей медицинской помощи. Об этом написала пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Очень тревожные новости об ухудшении здоровья украинского гражданина Павла Гриба, который задержан российскими властями после похищения в Беларуси. Мы ожидаем, что Россия срочно освободит его и предоставит доступ к надлежащей медицинской помощи", - сообщила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, посол Украины при Евросоюзе проинформировал блок о критическом состоянии украинского политзаключенного в России Павла Гриба.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что политзаключенный Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердца, состояние его здоровья надкритическое.

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Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.

Украинские Национальные Новости

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