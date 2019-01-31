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Україна поінформувала Євросоюз про критичний стан політв’язня Гриба

Україна поінформувала Євросоюз про критичний стан політв’язня Гриба

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Посол України при Євросоюзі поінформував блок щодо критичного стану українського політв’язня в Росії Павла Гриба. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву посла при ЄС Миколи Точицького у Twitter.

"Закликаємо ЄС посилити тиск на РФ з тим, щоб негайно надати Павлу необхідну медичну допомогу. Тільки рішучими спільними зусиллями зможемо врятувати його", - зазначив дипломат.

Раніше УНН повідомляв, що в Павла Гриба, утримуваного у російській в’язниці, є підозра на хворобу Альцгеймера. Окрім цього він страждає на цироз печінки. 

Міністерство закордонних справ України вимагає термінового проведення комплексного медичного обстеження Павла Гриба в спеціалізованому медичному закладі. Незаконно ув’язнений потребує негайної операції на серці

Нагадаємо, українець Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

22 грудня 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону відмовив у зміні запобіжного заходу на домашній арешт українського політв'язня Павлу Грибу всупереч істотного погіршення стану його здоров'я.

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