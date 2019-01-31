Украина проинформировала Евросоюз о критическом состоянии политзаключенного Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Посол Украины при Евросоюзе проинформировал блок относительно критического состояния украинского политзаключенного в России Павла Гриба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление посла при ЕС Николая Точицкого в Twitter.
"Призываем ЕС усилить давление на РФ с тем, чтобы немедленно предоставить Павлу необходимую медицинскую помощь. Только решительными совместными усилиями сможем спасти его", - отметил дипломат.
Ранее УНН сообщал, что у Павла Гриба, удерживаемого в российской тюрьме, есть подозрение на болезнь Альцгеймера. Кроме того он страдает циррозом печени.
Министерство иностранных дел Украины требует срочного проведения комплексного медицинского обследования Павла Гриба в специализированном медицинском учреждении. Незаконно заключенный требует немедленной операции на сердце.
Напомним, украинец Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
22 декабря 2018 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в изменении меры пресечения на домашний арест украинского политзаключенного Павлу Грибу вопреки существенному ухудшению состояния его здоровья.