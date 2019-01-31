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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86795 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136897 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132553 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

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Украина проинформировала Евросоюз о критическом состоянии политзаключенного Гриба

Украина проинформировала Евросоюз о критическом состоянии политзаключенного Гриба

Киев  •  УНН

 • 9515 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Посол Украины при Евросоюзе проинформировал блок относительно критического состояния украинского политзаключенного в России Павла Гриба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление посла при ЕС Николая Точицкого в Twitter.

"Призываем ЕС усилить давление на РФ с тем, чтобы немедленно предоставить Павлу необходимую медицинскую помощь. Только решительными совместными усилиями сможем спасти его", - отметил дипломат.

Ранее УНН сообщал, что у Павла Гриба, удерживаемого в российской тюрьме, есть подозрение на болезнь Альцгеймера. Кроме того он страдает циррозом печени.

Министерство иностранных дел Украины требует срочного проведения комплексного медицинского обследования Павла Гриба в специализированном медицинском учреждении. Незаконно заключенный требует немедленной операции на сердце.

Напомним, украинец Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

22 декабря 2018 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в изменении меры пресечения на домашний арест украинского политзаключенного Павлу Грибу вопреки существенному ухудшению состояния его здоровья.

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