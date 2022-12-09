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Європейський суд зобов'язав Google видаляти неточні дані

Європейський суд зобов'язав Google видаляти неточні дані

Київ • УНН

 • 582624 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Верховний суд Європейського Союзу ухвалив, що компанія Google повинна видаляти з результатів пошуку "явно неточні дані", якщо користувачі зможуть довести їхню недостовірність. Зазначається, що прихильники свободи слова та прав на конфіденційність останніми роками сперечаються через "право людей бути забутими" в Інтернеті, тобто вони повинні мати можливість видалити свої цифрові сліди з мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Справа, що розглядалася Судом Європейського Союзу, стосувалася двох керівників групи інвестиційних компаній, які попросили Google видалити результати пошуку, що пов’язують їхні імена з певними статтями, що критикують інвестиційну модель групи. Вони також хотіли, щоб Google видалив їх фото з результатів пошуку. Однак компанія відхилила запит.

Згодом німецький суд звернувся за порадою до Суду ЄС.

Цитата

"Оператор пошукової системи повинен скасувати посилання на інформацію, якщо особа, яка вимагає скасування посилань, доведе, що така інформація є явно неточною", - заявив Суд ЄС.

Щоб уникнути надмірного тиску на користувачів, суддя постановив, що докази необов'язково мають встановлювати внаслідок судового розгляду, до них мають входити лише ті дані, які можуть розумно вимагати від них.

У Google заявили, що відповідні посилання та мініатюрні фото більше не доступні через вебпошук і пошук зображень.

"З 2014 року ми наполегливо працювали над реалізацією права на забуття у Європі та досягнення розумного балансу між правами людей на доступ до інформації та конфіденційністю", - сказав речник компанії.

Суд у 2014 році закріпив "право бути забутим", заявивши, що люди можуть вимагати від пошукових систем, таких як Google, видалити невідповідну або нерелевантну інформацію з веб-результатів, які з’являються під пошуковими запитами за їхніми іменами.

Рішення передувало знаковим правилам конфіденційності ЄС, які набули чинності в 2018 році та стверджують, що "право бути забутим" виключається, якщо обробка персональних даних необхідна для реалізації права на інформацію.

Доповнення

Компанія Google погодилася на мирову угоду з 40 штатами в США та сплатить 391,5 мільйона доларів, щоб завершити розслідування щодо незаконного відстеження даних про місце перебування користувачів.

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