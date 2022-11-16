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Google заплатить штраф майже у 400 млн дол. за відстеження геоданих користувачів

Google заплатить штраф майже у 400 млн дол. за відстеження геоданих користувачів

Київ • УНН

 • 557564 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Компанія Google погодилася на мирову угоду з 40 штатами в США та сплатить 391,5 мільйона доларів, щоб завершити розслідування щодо незаконного відстеження даних про місце перебування користувачів. Про це інформує УНН, посилаючись на The Associated Press.

Цитата

"Ця угода на суму 391,5 мільйона доларів є історичною перемогою для споживачів в епоху все більшої залежності від технологій. Дані про місцеперебування є однією з найбільш конфіденційних і цінних особистих даних, які Google збирає, і є багато причин, чому споживач може відмовитися від відстеження", - сказав генеральний прокурор Коннектикуту Вільям Тонг.

Деталі

Розслідування було спровоковано статтею Associated Press 2018 року, яка виявила, що Google продовжував відстежувати дані про місцеперебування людей навіть після того, як вони відмовилися від цього, вимкнувши функцію, яку компанія назвала "історією місць перебування".

Зазначається, що відстеження місцеперебування може допомогти технологічним компаніям продавати цифрову рекламу маркетологам, які прагнуть зв’язатися зі споживачами поблизу. Це один з інструментів для збору даних, який генерує понад 200 мільярдів доларів щорічного доходу від реклами для Google. За даними AP, це становить більшу частину прибутку, що надходить до материнської компанії Alphabet, ринкова вартість якої становить 1,2 трильйона доларів.

У своїй статті за 2018 рік AP повідомила, що багато служб Google на пристроях Android і iPhone зберігають дані про місцеперебування користувачів, навіть якщо вони використовували налаштування конфіденційності. Відомо, що ці дані використовувалися поліцією для визначення місцеперебування підозрюваних.

AP повідомила, що проблема конфіденційності з відстеженням місцеперебування вплинула на близько 2 мільярдів користувачів Android, і сотні мільйонів користувачів iPhone у всьому світі.

Нагадаємо

Антимонопольний орган Індії оштрафував Google на понад 160 мільйонів доларів після того, як розслідування показало, що технічний гігант зловживає своїм домінуючим становищем на місцевому ринку смартфонів.

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