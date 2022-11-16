Google заплатит штраф почти в 400 млн долл. за отслеживание геоданных пользователей

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"Это соглашение на сумму 391,5 миллиона долларов является исторической победой для потребителей в эпоху все большей зависимости от технологий. Данные о местонахождении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных личных данных, которые собирает Google, и есть много причин, почему потребитель может отказаться от отслеживания", - сказал генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг.

Детали

Расследование было спровоцировано статьей Associated Press 2018, которая обнаружила, что Google продолжал отслеживать данные о местонахождении людей даже после того, как они отказались от него, выключив функцию, которую компания назвала "историей мест пребывания".

Отмечается, что отслеживание местопребывания может помочь технологическим компаниям продавать цифровую рекламу маркетологам, стремящимся связаться с потребителями поблизости. Это один из инструментов сбора данных, который генерирует более 200 миллиардов долларов ежегодного дохода от рекламы для Google. По данным AP, это составляет большую часть прибыли, поступающей в материнскую компанию Alphabet, рыночная стоимость которой составляет 1,2 триллиона долларов.

В своей статье за ​​2018 год AP сообщила, что многие службы Google на устройствах Android и iPhone хранят данные о местонахождении пользователей, даже если они использовали настройки конфиденциальности. Известно, что эти данные использовались полицией для определения местонахождение подозреваемых.

AP сообщила, что проблема конфиденциальности с отслеживанием местопребывания повлияла на около 2 миллиардов пользователей Android, и сотни миллионов пользователей iPhone во всем мире.

Напомним

Антимонопольный орган Индии оштрафовал Google более чем на 160 миллионов долларов после того, как расследование показало, что технический гигант злоупотребляет своим доминирующим положением на местном рынке смартфонов.