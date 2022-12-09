Европейский суд обязал Google удалять неточные данные

Детали



Дело, которое рассматривалось Судом Европейского Союза, касалось двух руководителей группы инвестиционных компаний, которые попросили Google удалить результаты поиска, связывающие их имена с определенными статьями, критикующими инвестиционную модель группы. Они также хотели, чтобы Google удалил их фото из результатов поиска. Однако компания отклонила запрос.

Впоследствии немецкий суд обратился за советом в Суд ЕС.

Цитата

"Оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, если лицо, требующее отмены ссылок, докажет, что такая информация явно является неточной", - заявил Суд ЕС.

Чтобы избежать чрезмерного давления на пользователей, судья постановил, что доказательства необязательно должны устанавливаться в результате судебного разбирательства, в них должны входить только данные, которые могут разумно требовать от них.

В Google заявили, что соответствующие ссылки и миниатюрные фото больше не доступны из-за веб-поиска и поиска изображений.

"С 2014 года мы упорно работали над реализацией права на забвение в Европе и достижение разумного баланса между правами людей на доступ к информации и конфиденциальностью", - сказал представитель компании.

Суд в 2014 году закрепил "право быть забытым", заявив, что люди могут требовать от поисковых систем, таких как Google, удалить несоответствующую или нерелевантную информацию с веб-результатов, которые появляются под поисковыми запросами по их именам.

Решение предшествовало знаковым правилам конфиденциальности ЕС, которые вступили в силу в 2018 году и утверждают, что право быть забытым исключается, если обработка персональных данных необходима для реализации права на информацию.

Дополнение

Компания Google согласилась на мировое соглашение с 40 штатами в США и оплатит 391,5 миллиона долларов, чтобы завершить расследование незаконного отслеживания данных о местонахождении пользователей.