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Европейский суд обязал Google удалять неточные данные

Европейский суд обязал Google удалять неточные данные

Киев • УНН

 • 582622 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Верховный суд Европейского Союза постановил, что компания Google должна удалять из результатов поиска "явно неточные данные", если пользователи смогут доказать их недостоверность. Сторонники свободы слова и прав на конфиденциальность в последние годы спорят из-за "права людей быть забытыми" в Интернете, то есть они должны иметь возможность удалить свои цифровые следы из сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали 

Дело, которое рассматривалось Судом Европейского Союза, касалось двух руководителей группы инвестиционных компаний, которые попросили Google удалить результаты поиска, связывающие их имена с определенными статьями, критикующими инвестиционную модель группы. Они также хотели, чтобы Google удалил их фото из результатов поиска. Однако компания отклонила запрос.

Впоследствии немецкий суд обратился за советом в Суд ЕС.

Цитата

"Оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, если лицо, требующее отмены ссылок, докажет, что такая информация явно является неточной", - заявил Суд ЕС.

Чтобы избежать чрезмерного давления на пользователей, судья постановил, что доказательства необязательно должны устанавливаться в результате судебного разбирательства, в них должны входить только данные, которые могут разумно требовать от них.

В Google заявили, что соответствующие ссылки и миниатюрные фото больше не доступны из-за веб-поиска и поиска изображений.

"С 2014 года мы упорно работали над реализацией права на забвение в Европе и достижение разумного баланса между правами людей на доступ к информации и конфиденциальностью", - сказал представитель компании.

Суд в 2014 году закрепил "право быть забытым", заявив, что люди могут требовать от поисковых систем, таких как Google, удалить несоответствующую или нерелевантную информацию с веб-результатов, которые появляются под поисковыми запросами по их именам.

Решение предшествовало знаковым правилам конфиденциальности ЕС, которые вступили в силу в 2018 году и утверждают, что право быть забытым исключается, если обработка персональных данных необходима для реализации права на информацию.

Дополнение

Компания Google согласилась на мировое соглашение с 40 штатами в США и оплатит 391,5 миллиона долларов, чтобы завершить расследование незаконного отслеживания данных о местонахождении пользователей.

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