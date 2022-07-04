Європейські авіалінії скасують близько 700 рейсів на літні канікули

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«Сьогодні ми виконуємо вимоги профспілок і сподіваємося, що це дозволить виключити подальші дії цього літа», — повідомив представник Brussels Airlines Мааїке Андріс.

«Для довгострокових рішень ми організуємо зустріч із профспілками 23 серпня».

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Скасування рейсів призведе до втраченої вигоди у розмірі 10,2 млн євро, додала авіакомпанія.

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Минулого місяця профспілки пілотів і бортпровідників Brussels Airlines провели триденний страйк після того, як поскаржилися на те, що тиск на роботі надто великий і що компанія знала про ситуацію близько року, але не змогла її полегшити.

По всій Європі страйки та нестача персоналу змушують авіакомпанії скасовувати тисячі рейсів, що призводить до багатогодинних черг у великих аеропортах, позбавляючи багатьох надій на першу літню відпустку після карантину через Covid-19.