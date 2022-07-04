Європейські авіалінії скасують близько 700 рейсів на літні канікули
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Бельгійська дочірня компанія Lufthansa, Brussels Airlines, скасовує близько 700 рейсів у період літніх канікул, що становить близько 6% від запланованих, щоб зменшити робоче навантаження та уникнути страйків, повідомила авіакомпанія. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.
Цитата
«Сьогодні ми виконуємо вимоги профспілок і сподіваємося, що це дозволить виключити подальші дії цього літа», — повідомив представник Brussels Airlines Мааїке Андріс.
«Для довгострокових рішень ми організуємо зустріч із профспілками 23 серпня».
Деталі
Скасування рейсів призведе до втраченої вигоди у розмірі 10,2 млн євро, додала авіакомпанія.
Додамо
Минулого місяця профспілки пілотів і бортпровідників Brussels Airlines провели триденний страйк після того, як поскаржилися на те, що тиск на роботі надто великий і що компанія знала про ситуацію близько року, але не змогла її полегшити.
По всій Європі страйки та нестача персоналу змушують авіакомпанії скасовувати тисячі рейсів, що призводить до багатогодинних черг у великих аеропортах, позбавляючи багатьох надій на першу літню відпустку після карантину через Covid-19.