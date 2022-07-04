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Европейские авиалинии отменят около 700 рейсов на летние каникулы

Европейские авиалинии отменят около 700 рейсов на летние каникулы

Киев • УНН

 • 138175 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Бельгийская дочерняя компания Lufthansa, Brussels Airlines, отменяет около 700 рейсов в период летних каникул, что составляет около 6% от запланированных, чтобы уменьшить рабочую нагрузку и избежать забастовок, сообщила авиакомпания. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.

Цитата

«Сегодня мы выполняем требования профсоюзов и надеемся, что это позволит исключить дальнейшие действия этим летом», — сообщил представитель Brussels Airlines Мааике Андрис.

«Для долгосрочных решений мы организуем встречу с профсоюзами 23 августа».

Детали

Отмена рейсов приведет к упущенной выгоде в размере 10,2 млн евро, добавила авиакомпания.

Добавим

В прошлом месяце профсоюзы пилотов и бортпроводников Brussels Airlines провели трехдневную забастовку после того, как пожаловались на то, что давление на работе слишком велико и что компания знала о ситуации около года, но не смогла ее облегчить.

По всей Европе забастовки и нехватка персонала заставляют авиакомпании отменять тысячи рейсов, что приводит к многочасовым очередям в больших аэропортах, лишая многих надежд на первый летний отпуск после карантина через Covid-19.

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