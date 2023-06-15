Європарламент засудив руйнування росією дамби Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію із засудженням руйнування росією Каховської дамби 6 червня, вказавши, що це є воєнним злочином, повідомляється на сайті євроінституції, пише УНН.
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"Депутати Європарламенту найрішучіше засуджують руйнування росією Каховської дамби 6 червня, що є воєнним злочином і спричинило масштабні повені та спричинило екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні", - ідеться у повідомленні.
Резолюція ухвалена 15 червня 425 голосами "за", при 38 "проти" та 42 тих, хто утримався. У ній же Європарламент підтримав початок переговорів щодо вступу України до ЄС цього року і закликав НАТО запросити Україну до альянсу.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
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