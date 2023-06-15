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Європарламент засудив руйнування росією дамби Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію із засудженням руйнування росією Каховської дамби 6 червня, вказавши, що це є воєнним злочином, повідомляється на сайті євроінституції, пише УНН.

Європарламент засудив руйнування росією дамби Каховської ГЕС

Цитата

"Депутати Європарламенту найрішучіше засуджують руйнування росією Каховської дамби 6 червня, що є воєнним злочином і спричинило масштабні повені та спричинило екологічну катастрофу, а також екоцид в Україні", - ідеться у повідомленні.

Резолюція ухвалена 15 червня 425 голосами "за", при 38 "проти" та 42 тих, хто утримався. У ній же Європарламент підтримав початок переговорів щодо вступу України до ЄС цього року і закликав НАТО запросити Україну до альянсу.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Була загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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