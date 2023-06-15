Европарламент осудил разрушение россией дамбы Каховской ГЭС

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"Депутаты Европарламента решительно осуждают разрушение россией Каховской дамбы 6 июня, что является военным преступлением и повлекло масштабные наводнения и вызвало экологическую катастрофу, а также экоцид в Украине", - говорится в сообщении.

Резолюция принята 15 июня 425 голосами "за", при 38 "против" и 42 воздержавшихся. В нем же Европарламент поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году и призвал НАТО пригласить Украину в альянс.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Была угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.