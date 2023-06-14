Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином росії

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 4544 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 16361 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 48130 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 41485 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46494 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114554 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180530 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197915 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144111 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137848 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 42988 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32437 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13962 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11836 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28777 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 4556 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28941 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 48137 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197919 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250023 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 2018 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2606 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19779 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24641 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40636 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином росії

Київ • УНН

 • 3964025 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейський парламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином росії, передає УНН із посиланням на повідомлення ЄП.

Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином росії

Сьогодні євродепутати окреслили свої очікування від саміту ЄС 29-30 червня в світлі останніх подій в Україні.

Цитата

"Депутати Європарламенту засудили руйнування української греблі в Новій Каховці, останній військовий злочин, скоєний Росією. Вони закликали ЄС продовжувати рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В ніч з 5 на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, які історичні знахідки можуть відкритися на територіях, що були затоплені під час будівництва Каховської ГЕС

Вже відомо про десятьох загиблих у Херсонській та двох загиблих у Миколаївській областях. 42 людини вважаються зниклими без вісті, з них семеро дітей.

На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) — на підконтрольній території, 14 — на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. На Миколаївщині евакуювали більше 980 людей.

Каховське водосховище вже втратило 72% води. Орієнтовна сума збитків від підриву окупантами Каховської ГЕС становить 1,5 мільярди доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: Кулеба повідомив, що вже 19 країн виділили Україні гуманітарну допомогу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96