Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейський парламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином росії, передає УНН із посиланням на повідомлення ЄП.
Сьогодні євродепутати окреслили свої очікування від саміту ЄС 29-30 червня в світлі останніх подій в Україні.
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"Депутати Європарламенту засудили руйнування української греблі в Новій Каховці, останній військовий злочин, скоєний Росією. Вони закликали ЄС продовжувати рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В ніч з 5 на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.
Станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
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Вже відомо про десятьох загиблих у Херсонській та двох загиблих у Миколаївській областях. 42 людини вважаються зниклими без вісті, з них семеро дітей.
На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) — на підконтрольній території, 14 — на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. На Миколаївщині евакуювали більше 980 людей.
Каховське водосховище вже втратило 72% води. Орієнтовна сума збитків від підриву окупантами Каховської ГЕС становить 1,5 мільярди доларів.
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