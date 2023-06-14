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Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейский парламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением России, передает УНН со ссылкой на сообщение ЕП.

Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением россии

Сегодня евродепутаты очертили свои ожидания от саммита ЕС 29-30 июня в свете последних событий в Украине.

Цитата

"Депутаты Европарламента осудили разрушение украинской плотины в Новой Каховке, последнее военное преступление, совершенное россией. Они призвали ЕС продолжать решительную поддержку Украины, ввести новые санкции против россии и использовать миллиарды замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь с 5 на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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Уже известно о десяти погибших в Херсонской и двух погибших в Николаевской областях. 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.

На Херсонщине остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них: 32 (3801 дом) — на подконтрольной территории, 14 — на временно оккупированной. Эвакуированы 2743 человек, из которых 205 детей и 76 маломобильных лиц. На Николаевщине эвакуировали более 980 человек.

Каховское водохранилище уже потеряло 72% воды. Ориентировочная сумма ущерба от подрыва оккупантами Каховской ГЭС составляет 1,5 миллиарда долларов.

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