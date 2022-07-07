Європарламент схвалив 1 млрд євро макрофіну для України

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"У четвер депутати Європарламенту дали зелене світло макрофінансовому кредиту у розмірі 1 мільярда євро, щоб допомогти Україні покрити свої потреби у зовнішньому фінансуванні, що різко зросли через війну", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, Європарламент погодився з пропозицією Єврокомісії надати Києву додатковий кредит на дуже вигідних умовах на додаток до 1,2 млрд євро, вже виділених у березні та травні 2022 року. Це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

"Потреби України у зовнішньому фінансуванні різко зросли через російське вторгнення: крім величезних збитків, завданих дорогам, мостам, заводам, будинкам, лікарням та іншій фізичній інфраструктурі, країна також втратила доступ до міжнародних фінансових ринків. У результаті, за даними Міжнародного валютного фонду, Україні не вистачає 39 мільярдів доларів (37,3 мільярдів євро) для задоволення своїх потреб у фінансуванні на 2022 рік", - зауважили у ЄП.

Кредит, як зазначається, служить "швидкою фінансовою підтримкою у ситуації гострої потреби у фінансуванні та для забезпечення безперервного функціонування найважливіших функцій української держави". Він буде виплачений одним платежем за умови виконання різних критеріїв, включаючи підвищення прозорості та звітність про його використання. З бюджету ЄС виключно фінансуватимуться процентні витрати.

Передумовою для надання допомоги має бути дотримання Україною ефективних демократичних механізмів, незважаючи на концентрацію влади у виконавчій гілці влади під час війни, йдеться в пропозиції.

Резолюцію за терміновою процедурою ухвалено 522 голосами проти 17 при 25 тих, хто утримався.

Рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Доповнення

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС в 1 млрд євро Україна має отримати до кінця липня.