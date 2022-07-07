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Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины

Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины

Киев • УНН

 • 113495 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Депутаты Европарламента одобрили предоставление Украине первого транша нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на 1 млрд евро, пишет УНН со ссылкой на сообщение Европарламента.

Цитата

"В четверг депутаты Европарламента дали зеленый свет макрофинансовому кредиту в размере 1 миллиарда евро, чтобы помочь Украине покрыть свои потребности во внешнем финансировании, резко возросшим из-за войны", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, Европарламент согласился с предложением Еврокомиссии предоставить Киеву дополнительный кредит на очень выгодных условиях в дополнение к 1,2 млрд евро, уже выделенным в марте и мае 2022 года. Это первый транш пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.

"Потребности Украины во внешнем финансировании резко возросли из-за российского вторжения: помимо огромного ущерба, нанесенного дорогам, мостам, заводам, домам, больницам и другой физической инфраструктуре, страна также потеряла доступ к международным финансовым рынкам. В результате, по данным Международного валютного фонда, Украине не хватает 39 миллиардов долларов (37,3 миллиарда евро) для удовлетворения своих потребностей в финансировании на 2022 год", - отметили в ЕП.

Кредит, как отмечается, служит "быстрой финансовой поддержкой в ситуации острой потребности в финансировании и для обеспечения непрерывного функционирования важнейших функций украинского государства". Он будет выплачен одним платежом при выполнении различных критериев, включая повышение прозрачности и отчетность о его использовании. Из бюджета ЕС будут исключительно финансироваться процентные расходы.

Предпосылкой для оказания помощи должно быть соблюдение Украиной эффективных демократических механизмов, несмотря на концентрацию власти в исполнительной ветви власти во время войны, говорится в предложении.

Резолюция по срочной процедуре принята 522 голосами, против 17 при 25 воздержавшихся.

Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Дополнение

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС в 1 млрд евро Украина должна получить до конца июля.

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