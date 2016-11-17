Європарламент скасував візит своєї делегації до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц попередньо скасував візит делегації євродепутатів до Туреччини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Візит голови комітету ЄП із закордонних справ Ельмара Брока та доповідача щодо Туреччини Каті Пірі відкладено доти, доки Анкара "не визнаватиме привілею парламенту", сказано у заяві М.Шульца.
За інформацією з парламентських кіл, Анкара планує не дозволити в'їзд Каті Пірі за її критику переслідування опозиції з боку керівництва Туреччини.
Туреччина ще у лютому цього року різко розкритикувала К.Пірі після її візиту до регіону, населеного курдами.
Турецький уряд закидає К.Пірі однобоку солідарність з забороненою "Робітничою партією Курдистану".
Ельмар Брок і Каті Пірі є представниками Європарламенту, Анкарі не йдеться про те, щоб самій обирати, з ким розмовляти, зазначається у заяві М.Шульца.
З часу невдалої спроби путчу в Туреччині, здійсненої у липні, в країні було заарештовано багатьох опонентів режиму, зокрема, і політиків прокурдської "Демократичної партії народів". Турецький уряд звинувачує ДПН у тому, що вона є політичним крилом "Робітничої партії Курдистану", яку у країні вважають терористичною організацією. Політична сила спростовує ці звинувачення.
Демократична партія народів є третьою завбільшки силою у турецькому парламенті, їй належить 59 депутатських крісел.