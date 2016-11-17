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Европарламент отменил визит своей делегации в Турцию

Европарламент отменил визит своей делегации в Турцию

Киев • УНН

 • 7853 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Европейского парламента Мартин Шульц предварительно отменил визит делегации евродепутатов в Турцию, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Визит главы комитета ЕП по иностранным делам Эльмара Брока и докладчика по Турции Кати Пири отложили до тех пор, пока Анкара "не признает привилегию парламента", говорится в заявлении М.Шульца.

По информации из парламентских кругов, Анкара планирует не разрешить въезд Кати Пири за ее критику преследования оппозиции со стороны руководства Турции.

Турция еще в феврале этого года резко раскритиковала К.Пири после ее визита в регион, населенный курдами.

Турецкое правительство обвиняет К.Пири в однобокой солидарности с запрещенной "Рабочей партией Курдистана".

Эльмар Брок и Кати Пири являются представителями Европарламента, Анкаре не приходится самой выбирать, с кем разговаривать, отмечается в заявлении М.Шульца.

С момента неудачной попытки путча в Турции, проведенного в июле, в стране арестовали многих оппонентов режима, и политиков прокурдской "Демократической партии народов". Турецкое правительство обвиняет ДПН в том, что она является политическим крылом "Рабочей партии Курдистана", которую в стране считают террористической организацией. Политическая сила опровергает эти обвинения.

Демократическая партия народов является третьей по величине силой в турецком парламенте, ей принадлежит 59 депутатских кресел.

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