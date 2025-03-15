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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах - Кошта

Київ • УНН

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Антоніу Кошта заявив, що Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах. ЄС зміцнить оборону України політичною, фінансовою та військовою підтримкою.

Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах - Кошта

Президент Євроради Антоніу Кошта після саміту "коаліції охочих" заявив, що Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію в майбутніх мирних переговорах, передає УНН.

... росії потрібно продемонструвати реальну політичну волю, щоб зупинити війну. Ми прагнемо забезпечити Україні сильну позицію в майбутніх мирних переговорах 

- написав Кошта в пості на платформі Х.

За його словами, ЄС активно сприяє зміцненню України та підвищенню її оборони за допомогою політичної, фінансової та військової підтримки для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру.

Рютте після саміту "коаліції охочих": НАТО єдине та рішуче15.03.2025, 18:39 • 95040 переглядiв

Нагадаємо

Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.

Антоніна Туманова

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