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Европа стремится обеспечить Украине сильную позицию на мирных переговорах - Кошта

Киев • УНН

 • 31208 просмотра

Антониу Кошта заявил, что Европа стремится обеспечить Украине сильную позицию на мирных переговорах. ЕС укрепит оборону Украины политической, финансовой и военной поддержкой.

Европа стремится обеспечить Украине сильную позицию на мирных переговорах - Кошта

Президент Евросовета Антониу Кошта после саммита "коалиции желающих" заявил, что Европа стремимся обеспечить Украине сильную позицию в будущих мирных переговорах, передает УНН.

... россии нужно продемонстрировать реальную политическую волю, чтобы остановить войну. Мы стремимся обеспечить Украине сильную позицию в будущих мирных переговорах -

 написав Кошта в посте на платформе Х.

По его словам, ЕС активно способствует укреплению Украины и повышению ее обороны посредством политической, финансовой и военной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино15.03.2025, 18:39 • 94988 просмотров

Напомним

Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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