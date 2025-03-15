Европа стремится обеспечить Украине сильную позицию на мирных переговорах - Кошта
Киев • УНН
Антониу Кошта заявил, что Европа стремится обеспечить Украине сильную позицию на мирных переговорах. ЕС укрепит оборону Украины политической, финансовой и военной поддержкой.
Президент Евросовета Антониу Кошта после саммита "коалиции желающих" заявил, что Европа стремимся обеспечить Украине сильную позицию в будущих мирных переговорах, передает УНН.
... россии нужно продемонстрировать реальную политическую волю, чтобы остановить войну. Мы стремимся обеспечить Украине сильную позицию в будущих мирных переговорах -
По его словам, ЕС активно способствует укреплению Украины и повышению ее обороны посредством политической, финансовой и военной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.
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Напомним
Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.