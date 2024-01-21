Європа повинна надати більше фінансування Україні - міністр оборони Британії

Європа повинна "зробити крок вперед" і надати більше фінансування Україні, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Британія, знову ж таки, як і у випадку з усіма іншими питаннями, лідирує з пакетом на 2,5 млрд фунтів стерлінгів і угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським і Україною. Тепер ... не тільки США, але і Європа повинна активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе - сказав міністр оборони Великої Британії.

Нагадаємо

12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення військової допомоги Україні в 2024-2025 роках до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що менш ніж через десять років росія може спробувати атакувати країни НАТО.