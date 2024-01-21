Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии

Европа должна "сделать шаг вперед" и предоставить больше финансирования Украине, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Британия, опять же, как и в случае со всеми другими вопросами, лидирует с пакетом на 2,5 млрд фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной. Теперь ... не только США, но и Европа должна активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя - сказал министр обороны Великобритании.

Напомним

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине в 2024-2025 годах до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что менее чем через десять лет россия может попытаться атаковать страны НАТО.