У Німеччині попереджають, що через п'ять-вісім років росія може напасти на НАТО
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попереджає, що росія може спробувати напасти на країни НАТО менше, ніє через десять років. Він закликає членів Альянсу готуватися у військовому, соціальному та цивільному плані.
Менш ніж через десять років росія може спробувати атакувати країни НАТО. Таке припущення висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Der Tagesspiegel, передає УНН.
Ми щодня чуємо погрози з кремля, тому ми повинні взяти до уваги, що путін одного разу може навіть атакувати деякі країни НАТО. Наші експерти вважають, що це стане можливим через п'ять-вісім років
Він додав, що напад малоймовірний найближчим часом.
Контекст
Раніше Пісторіус говорив у інтерв'ю, що члени НАТО повинні знову навчитися жити із загрозою і підготуватися як у військовому, соціальному плані, так і з точки зору цивільної оборони.
Наприкінці минулого року Німеччина вперше з 2011 року вдосконалила військову доктрину, прагнучи значно підвищити можливості сил оборони Німеччини.
Цивільному населенню заходу слід готуватися до конфлікту з росією - голова військового комітету НАТО19.01.24, 12:31 • 25407 переглядiв