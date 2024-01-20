У Німеччині попереджають, що через п'ять-вісім років росія може напасти на НАТО

Менш ніж через десять років росія може спробувати атакувати країни НАТО. Таке припущення висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Der Tagesspiegel, передає УНН.

Ми щодня чуємо погрози з кремля, тому ми повинні взяти до уваги, що путін одного разу може навіть атакувати деякі країни НАТО. Наші експерти вважають, що це стане можливим через п'ять-вісім років