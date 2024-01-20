В Германии предупреждают, что через пять-восемь лет россия может напасть на НАТО

Менее чем через десять лет россия может попытаться атаковать страны НАТО. Такое предположение высказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Der Tagesspiegel, передает УНН.

Мы ежедневно слышим угрозы из кремля, поэтому мы должны принять во внимание, что путин однажды может даже атаковать некоторые страны НАТО. Наши эксперты считают, что это станет возможным через пять-восемь лет - заявил Писториус.

Он добавил, что нападение маловероятно в ближайшее время.

Контекст

Ранее Писториус говорил в интервью, что члены НАТО должны снова научиться жить с угрозой и подготовиться как в военном, социальном плане, так и с точки зрения гражданской обороны.

В конце прошлого года Германия впервые с 2011 года усовершенствовала военную доктрину, стремясь значительно повысить возможности сил обороны Германии.

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