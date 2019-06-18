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Єврокомісія запропонує Росії провести переговори щодо газу до виборів в Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Єврокомісія порушить перед російською стороною питання про проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу через Україну до виборів до Верховної Ради. Про це заявив у вівторок на прес-конференції в Брюсселі заступник голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович, передає кореспондент УНН.

Єврокомісія запропонує Росії провести переговори щодо газу до виборів в Раду

"Якщо ви пам'ятаєте, я представляв ЄС на інавгурації Президента України Зеленського, де ми більше ніж годину говорили про новий довгостроковий контракт на транзит газу після завершення діючого контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом", який завершиться до кінця року", - зазначив Шефчович.

Він заявив, що також здійснив візит до Москви, щоб дізнатися, якими, з точки зору російської сторони, є ключові параметри цієї угоди, які є пропозиції і яка реакція.

За його словами, напередодні у Брюсселі він мав можливість порушити це питання.

"Якщо коротко, я б сказав, позитивним висновком є те, що всі сторони готові продовжити тристоронні контакти на політичному рівні. Ми пропонуємо (дату зустрічі - ред.) у вересні, оскільки в Україні повинні пройти парламентські вибори 21 липня. Коли я повідомив про результати моїх бесід в Москві, Президент України запропонував, що, можливо, нам не потрібно чекати результатів виборів в липні. Я порушу це питання з російською стороною. Подивимося, чи буде у нас достатньо матеріалу для проведення зустрічі до літніх канікул. Якщо так, то ми, звичайно, зробимо це", - заявив заступник голови ЄК.

Як повідомляв УНН, голова Міненерго РФ Олександр Новак за підсумками переговорів із Шефчовичем заявив, що Росія і Єврокомісія домовилися у вересні обговорити дату проведення тристоронніх (Україна-Росія-ЄС) переговорів щодо транзиту газу.

Своєю чергою у НАК "Нафтогаз України" висловили жаль, що тристоронні переговори щодо транзиту газу в форматі Україна-ЄС-Росія відкладаються до осені.

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