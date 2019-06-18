Еврокомиссия предложит России провести переговоры по газу до выборов в Раду

"Если вы помните, я представлял ЕС на инаугурации Президента Украины Зеленского, где мы более часа говорили о новом долгосрочном контракте на транзит газа после окончания действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", который закончится к концу года", - отметил Шефчович.

Он заявил, что также совершил визит в Москву, чтоб узнать, какими, с точки зрения российской стороны, являются ключевые параметры этого соглашения, какие есть предложения и какая реакция.

По его словам, накануне в Брюсселе он имел возможность поднять это вопрос.

"Вкратце, я бы сказал, позитивным выводом является то, что все стороны готовы продолжить трёхсторонние контакты на политическом уровне. Мы предлагаем (дату встречи – ред.) в сентябре, так как в Украине должны пройти парламентские выборы 21 июля. Когда я сообщил о результатах моих бесед в Москве, Президент Украины предложил, что, возможно, нам не нужно ждать результатов выборов в июле. Я подниму этот вопрос с российской стороной. Посмотрим, будет ли у нас достаточно материала для проведения встречи до летних каникул. Если да, то мы, конечно, сделаем это", - заявил зампредседателя ЕК.

Как сообщал УНН, глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров с Шефчовичем заявил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних (Украина-Россия-ЕС) переговоров по транзиту газа.

В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" выразили сожаление, что трехсторонние переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-Россия откладываются до осени.