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Єврокомісія закликала США та найбільших виробників вакцин експортувати продукцію

Єврокомісія закликала США та найбільших виробників вакцин експортувати продукцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН.  Європейська комісія закликала США та інших найбільших виробників вакцин проти COVID-19 експортувати те, що вони роблять, а не говорити про відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Голова комісії Урсула фон дер Ляйен заявила на прес-конференції в кулуарах саміту лідерів ЄС, що дискусії щодо відмови не дадуть жодної дози вакцини COVID-19 у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

За її словами, близько 50% вакцин проти коронавірусу європейського виробництва експортується майже в 90 країн, у тому числі в програму COVAX, яку підтримує Світова організація охорони здоров’я.  Лише збільшення виробництва, усунення експортних бар’єрів та розподіл вже замовлених вакцин можуть негайно допомогти швидко боротися з пандемією, сказала вона.

Цитата

“І ми запрошуємо всіх, хто бере участь у дебатах про відмову від прав інтелектуальної власності, також приєднатися до нас і взяти на себе зобов’язання бути готовими експортувати велику частку продукції, що виробляється в цьому регіоні. Отже, що необхідно в короткостроковій та середньостроковій перспективі: в першу чергу обмін вакцинами. По-друге, експорт вакцин, що виробляються. І третій — інвестиції у збільшення потужностей з виробництва вакцин”, — сказала вона.

Фон дер Ляйен заявив, що Європейський Союз запустив механізм розподілу вакцин, наводячи як приклад доставку 615 000 доз на Західні Балкани.

Доповнення

Amnesty International, а також 30 інших некомерційних організацій закликають Євросоюз відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу. Це підтримали США та Іспанія.

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