Еврокомиссия призвала США и крупнейших производителей вакцин экспортировать продукцию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Европейская комиссия призвала США и других крупнейших производителей вакцин против COVID-19 экспортировать то, что они делают, а не говорить об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в кулуарах саммита лидеров ЕС, дискуссии об отказе не дадут ни одной дозы вакцины COVID-19 в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
По ее словам, около 50% вакцин против коронавируса европейского экспортируется почти в 90 стран, в том числе в программу COVAX, которую поддерживает Всемирная организация здравоохранения. Только увеличение производства, устранения экспортных барьеров и распределение уже заказанных вакцин могут немедленно помочь быстро бороться с пандемией, сказала она.
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“И мы приглашаем всех, кто участвует в дебатах об отказе от прав интеллектуальной собственности, а также присоединиться к нам и взять на себя обязательства быть готовыми экспортировать большую часть продукции производится в этом регионе. Что необходимо в краткосрочной и среднесрочной перспективе: в первую очередь обмен вакцинами. Во-вторых, экспорт вакцин, производимых. И третий — инвестиции в увеличение мощностей по производству вакцин ”, - сказала она.
Фон дер Ляйен заявил, что Европейский Союз запустил механизм распределения вакцин, приводя в пример доставку 615000 доз на Западные Балканы.
Дополнение
Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призывают Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса. Это поддержали США и Испания.