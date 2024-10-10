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Євродепутатів евакуювали з потягу в Страсбурзі через вибух

Євродепутатів евакуювали з потягу в Страсбурзі через вибух

Київ • УНН

 • 17619 перегляди

Потяг з депутатами Європарламенту евакуювали в Страсбурзі після незрозумілого вибуху, ймовірно, в локомотиві. Рух поїздів було припинено через дим, що виходив з поїзда.

Потяг з депутатами Європарламенту, який мав вирушити від Страсбурга до Брюсселя, евакуювали після незрозумілого вибуху – ймовірно, всередині локомотива. Про це повідомляє  Politico, пише УНН.

За даними видання, евакуація пройшла практично одразу після того, як депутати сіли до поїзда Eurostar. Помічник одного з парламентаріїв Еммануель Фулон розповів, що він чув вибух. На місце інциденту прибули пожежники.

"На вокзалі Страсбурга стався технічний інцидент із потягом", - розповіли у пресслужбі Європарламенту, не розкривши більш докладних деталей.

При цьому регіональна залізнична мережа TER Grand Est написала, що рух поїздів у Страсбурзі було припинено "через дим, що виходить з поїзда".

У свою чергу представник Eurostar розповів, що поїзд не поїхав до Брюсселя через "технічний інцидент".

Зауважується,, що Європейський парламент зазвичай організовує спеціальні поїзди для своїх депутатів та співробітників між Брюсселем та Страсбургом, де розташовані його палати.

Європарламент закликав країни ЄС зняти обмеження на використання Україною озброєння по цілях у росії19.09.24, 14:00 • 16349 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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