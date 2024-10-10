Евродепутатов эвакуировали из поезда в Страсбурге из-за взрыва
Киев • УНН
Поезд с депутатами Европарламента эвакуировали в Страсбурге после необъяснимого взрыва, вероятно, в локомотиве. Движение поездов было приостановлено из-за дыма, который выходил из поезда.
Поезд с депутатами Европарламента, который должен был отправиться из Страсбурга в Брюссель, эвакуировали после непонятного взрыва - вероятно, внутри локомотива. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
По данным издания, эвакуация прошла практически сразу после того, как депутаты сели в поезд Eurostar. Помощник одного из парламентариев Эммануэль Фулон рассказал, что он слышал взрыв. На место инцидента прибыли пожарные.
«На вокзале Страсбурга произошел технический инцидент с поездом», - рассказали в пресс-службе Европарламента, не раскрыв более подробных деталей.
При этом региональная железнодорожная сеть TER Grand Est написала, что движение поездов в Страсбурге было приостановлено «из-за дыма, выходящего из поезда».
В свою очередь представитель Eurostar рассказал, что поезд не поехал в Брюссель из-за «технического инцидента».
Замечается, что Европейский парламент обычно организует специальные поезда для своих депутатов и сотрудников между Брюсселем и Страсбургом, где расположены его палаты.
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