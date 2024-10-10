Евродепутатов эвакуировали из поезда в Страсбурге из-за взрыва

ukenru
Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  48338 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  74708 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  88717 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  94550 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  81946 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  100421 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  103318 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  88330 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118104 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126095 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

  •  54961 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  100865 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  99153 просмотра
«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии

«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии

  •  35637 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  18141 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  99153 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  100865 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  106452 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  160216 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  132602 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  18154 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  111901 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  106924 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  111224 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  118141 просмотра
Актуальное
Евродепутатов эвакуировали из поезда в Страсбурге из-за взрыва

Евродепутатов эвакуировали из поезда в Страсбурге из-за взрыва

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 20:10  •  2437 просмотра

Read in English

Поезд с депутатами Европарламента эвакуировали в Страсбурге после необъяснимого взрыва, вероятно, в локомотиве. Движение поездов было приостановлено из-за дыма, который выходил из поезда.

Поезд с депутатами Европарламента, который должен был отправиться из Страсбурга в Брюссель, эвакуировали после непонятного взрыва - вероятно, внутри локомотива. Об этом сообщает  Politico, пишет УНН.

По данным издания, эвакуация прошла практически сразу после того, как депутаты сели в поезд Eurostar. Помощник одного из парламентариев Эммануэль Фулон рассказал, что он слышал взрыв. На место инцидента прибыли пожарные.

«На вокзале Страсбурга произошел технический инцидент с поездом», - рассказали в пресс-службе Европарламента, не раскрыв более подробных деталей.

При этом региональная железнодорожная сеть TER Grand Est написала, что движение поездов в Страсбурге было приостановлено «из-за дыма, выходящего из поезда».

В свою очередь представитель Eurostar рассказал, что поезд не поехал в Брюссель из-за «технического инцидента».

Замечается, что Европейский парламент обычно организует специальные поезда для своих депутатов и сотрудников между Брюсселем и Страсбургом, где расположены его палаты.

Европарламент призвал страны ЕС снять ограничения на использование Украиной вооружения по целям в россии19 сентября 2024, 11:00 • 16057 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
bryusselБрюссель
ukrainaУкраина