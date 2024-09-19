Европарламент призвал страны ЕС снять ограничения на использование Украиной вооружения по целям в россии

Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС снять ограничения на использование Украиной вооружения в законных военных целях в России, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте евроинституции.

Детали

«В резолюции евродепутаты хотят, чтобы страны ЕС отменили действующие ограничения, которые препятствуют Украине использовать западные системы вооружения против законных военных целей в России», - говорится в сообщении.

Дополняется...