Европарламент призвал страны ЕС снять ограничения на использование Украиной вооружения по целям в россии
Киев • УНН
Европарламент предлагает отменить ограничения на использование Украиной западного оружия против военных целей в РФ. Резолюция призывает страны ЕС разрешить Украине наносить удары по законным целям на территории России.
Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС снять ограничения на использование Украиной вооружения в законных военных целях в России, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте евроинституции.
Детали
«В резолюции евродепутаты хотят, чтобы страны ЕС отменили действующие ограничения, которые препятствуют Украине использовать западные системы вооружения против законных военных целей в России», - говорится в сообщении.
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