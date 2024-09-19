Європарламент закликав країни ЄС зняти обмеження на використання Україною озброєння по цілях у росії

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до країн ЄС зняти обмеження на використання Україною озброєння по законних військових цілях у росії, пише УНН з посиланням на інформацію на сайті євроінституції.

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"У резолюції євродепутати хочуть, щоб країни ЄС скасували чинні обмеження, які перешкоджають Україні використовувати західні системи озброєння проти законних військових цілей у росії", - ідеться у повідомленні.

У тексті, ухваленому в четвер, 19 вересня, 425 голосами "за", 131 "проти" і при 63 тих, хто "утримався", йдеться про те, що без скасування поточних обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишиться вразливою до атак на її населення та інфраструктуру.

Європарламент наголошує, що "недостатні поставки боєприпасів та обмеження їх використання ризикують нівелювати результати зусиль, зроблених на сьогодні, і висловлює жаль з приводу зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС". Депутати Європарламенту повторили свій заклик до держав-членів "виконати своє зобов’язання від березня 2023 року щодо доставки в Україну одного мільйона боєприпасів, а також прискорити доставку зброї, систем ППО та боєприпасів, включаючи ракети TAURUS". Вони також повторили свою позицію, згідно з якою всі країни ЄС і союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов’язання щорічно надавати Україні військову підтримку обсягом не менше ніж 0,25% свого ВВП.

Санкції

Резолюція закликає країни-члени ЄС "зберегти та розширити політику санкцій Ради ЄС проти росії, білорусі та країн, що не входять до ЄС, і організацій, які надають росії військові технології та технології подвійного призначення". Депутати Європарламенту "засуджують нещодавню передачу балістичних ракет Іраном росії та закликають до посилення санкцій проти Тегерана та Північної Кореї за їх участь у підтримці війни росії проти України". Вони також хочуть, щоб "більше китайських фізичних та юридичних осіб було додано до санкційного списку ЄС, а також більш жорстких заходів для систематичного вирішення проблеми обходу санкцій компаніями, що базуються в ЄС, третіми сторонами та країнами, що не входять до ЄС".

Конфіскація російських активів

Євродепутати хочуть, щоб "ЄС та партнери-однодумці встановили надійний правовий режим для конфіскації російських державних активів, заморожених ЄС, як частину зусиль щодо компенсації Україні за величезну шкоду, яку вона зазнала".