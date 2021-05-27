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ЄСПЛ заборонив депортувати дружину вбитого в Криму громадянина Узбекистану – адвокат

Київ • УНН

 • 18545 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Європейський суд із прав людини, згідно з правилом 39 регламенту суду, виніс припис щодо громадянки Узбекистану Сохіби Бурханової, дружини убитого в ході обшуку в окупованому Криму громадянина Узбекистану Набі Рахімова. Згідно з рішенням ЄСПЛ, суд не може ухвалити рішення про видворення Бурханової в Узбекистан, пише “Крим.Реалії” із посиланням на адвоката Дарію Треніну, передає УНН.

ЄСПЛ заборонив депортувати дружину вбитого в Криму громадянина Узбекистану – адвокат

Цитата

“З таким клопотанням ми звернулися до ЄСПЛ напередодні апеляції Сохіби Бурханової. Ми стверджуємо, що при її примусовому поверненні в Узбекистан на неї там чекають тортури. І, звернувшись до ЄСПЛ, ми змогли переконати суд у тому, що потрібно застосувати правило 39. Як це діє: Європейський суд вказує, що вона не підлягає висилці. Російська влада в абсолютній більшості випадків виконує такі приписи ЄСПЛ і не висилає людину в ту країну, де для неї існує такий ризик. Далі ми подаємо вже повноцінну основну скаргу на рішення про видворення, якщо воно завтра не буде скасовано, і ЄСПЛ продовжує розгляд. Весь цей час, поки суд розглядатиме цю скаргу, її не можуть висилати в Узбекистан ні за якою з процедур”, — пояснила Треніна.

Деталі

За словами адвоката, ЄСПЛ застосовує правило 39 тільки тоді, коли існує очевидна і неминуча загроза непоправної шкоди життю та здоров’ю людини.

Доповнення

28 травня у Верховному суді Росії відбудеться розгляд апеляційної скарги щодо Сохіби Бурханової, яку раніше суд постановив примусово видворити до Узбекистану.

Чоловіка Бурханової уродженця Узбекистану Набі Рахімова застрелили силовики під час обшуку в селі Дубки під Сімферополем 11 травня. Тоді ж повідомляли, що Бурханова і 15-річний син подружжя зникли.

Пізніше стало відомо, що влада окупованого Росією Криму звинувачує Сохібу Бурханову в порушенні іноземним громадянином або особою без громадянства правил в’їзду в Росію або режиму перебування.

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