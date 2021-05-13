Окупаційний суд постановив депортувати вдову вбитого в Криму уродженця Узбекистану

Цитата

“Радянський районний суд розглянув адміністративне правопорушення про незаконне перебування в РФ щодо Сохіби Бурханова, подружжя убитого силовиками Набі Рахімова. Суддя Ігор Бражник ухвалив видворити її за територію РФ. Захист в суді здійснювали громадські захисники — Сабрі Талипов, Мустафа Сейдалієв і Айдер Сулейманов”, — повідомляють правозахисники.

Деталі

Повідомляється, що судом було призначено штраф у розмірі 2000 рублів і адміністративне видворення за статтею про порушення правил в’їзду. Жінка буде поміщена в центр тимчасового утримання, після чого її супроводжуватимуть до кордону Республіки Узбекистан.

При цьому двох неповнолітніх дітей Сохіби Бурханової розмістити в центрі тимчасового утримання буде неможливо, суд запропонував або оформити на них опіку третій особі, або відправити їх в супроводі дорослого в Узбекистан, повідомили правозахисники.

Контекст

11 квітня в окупованому Криму під час незаконних обшуків російських силовиків при невідомих обставинах був убитий уродженець Узбекистану.



Силовики стверджують, що чоловік нібито чинив збройний опір співробітникам правоохоронних органів. В цей же день ФСБ відвезла на допит його сім’ю і сім’ю Сейдамета Гафарова, в домоволодінні якого був убитий Рахімов.