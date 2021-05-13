Окупаційний суд постановив депортувати вдову вбитого в Криму уродженця Узбекистану

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 11798 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 34839 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 84527 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 169689 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 201093 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 177740 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 169953 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115026 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89524 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 231596 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 77853 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 94702 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 12303 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 36595 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 17622 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 199587 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 231614 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 320933 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 483654 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 465904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 2480 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 5812 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 37884 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46871 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51308 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Окупаційний суд постановив депортувати вдову вбитого в Криму уродженця Узбекистану

Київ • УНН

 • 23892 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Підконтрольний РФ Радянський районний суд в окупованому Криму ухвалив видворити дружину громадянина Узбекистану Набі Рахімова, убитого на території АРК під час незаконних обшуків російських силовиків. Про це повідомляє громадський рух “Кримська солідарність”, передає УНН.

Окупаційний суд постановив депортувати вдову вбитого в Криму уродженця Узбекистану

Цитата

“Радянський районний суд розглянув адміністративне правопорушення про незаконне перебування в РФ щодо Сохіби Бурханова, подружжя убитого силовиками Набі Рахімова. Суддя Ігор Бражник ухвалив видворити її за територію РФ. Захист в суді здійснювали громадські захисники — Сабрі Талипов, Мустафа Сейдалієв і Айдер Сулейманов”, — повідомляють правозахисники.

Деталі

Повідомляється, що судом було призначено штраф у розмірі 2000 рублів і адміністративне видворення за статтею про порушення правил в’їзду. Жінка буде поміщена в центр тимчасового утримання, після чого її супроводжуватимуть до кордону Республіки Узбекистан.

При цьому двох неповнолітніх дітей Сохіби Бурханової розмістити в центрі тимчасового утримання буде неможливо, суд запропонував або оформити на них опіку третій особі, або відправити їх в супроводі дорослого в Узбекистан, повідомили правозахисники.

Контекст

11 квітня в окупованому Криму під час незаконних обшуків російських силовиків при невідомих обставинах був убитий уродженець Узбекистану.

Силовики стверджують, що чоловік нібито чинив збройний опір співробітникам правоохоронних органів. В цей же день ФСБ відвезла на допит його сім’ю і сім’ю Сейдамета Гафарова, в домоволодінні якого був убитий Рахімов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27