Оккупационный суд постановил депортировать вдову убитого в Крыму уроженца Узбекистана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Подконтрольный РФ Советский районный суд в оккупированном Крыму постановил выдворить супругу гражданина Узбекистана Наби Рахимова, убитого на территории АРК во время незаконных обысков российских силовиков. Об этом сообщает общественное движение “Крымская солидарность”, передает УНН.
Цитата
“Советский районный суд рассмотрел административное правонарушение о незаконном нахождении в РФ в отношении Сохибы Бурхановой, супруги убитого силовиками Наби Рахимова. Судья Игорь Бражник постановил выдворить ее за территорию РФ. Защиту в суде осуществляли общественные защитники — Сабри Талыпов, Мустафа Сейдалиев и Айдер Сулейманов”, — сообщают правозащитники.
Детали
Сообщается, что судом был назначен штраф в размере 2000 рублей и административное выдворение по статье о нарушении правил въезда. Женщина будет помещена в центр временного содержания, после чего ее сопроводят до границы Республики Узбекистан.
При этом двух несовершеннолетних детей Сохибы Бурхановой разместить в центре временного содержания будет невозможно, суд предложил либо оформить на них опеку третьему лицу, либо отправить их в сопровождении взрослого в Узбекистан, сообщили правозащитники.
Контекст
11 апреля в оккупированном Крыму во время незаконных обысков российских силовиков при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана.
Силовики утверждают, что мужчина якобы оказывал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В этот же день ФСБ увезла на допрос его семью и семью Сейдамета Гафарова, в домовладении которого был убит Рахимов.