У Криму під час незаконних обшуків вбили уродженця Узбекистану: що відомо

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 13014 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 37443 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 86575 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 172076 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 202900 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 178598 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170658 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115160 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89623 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 233178 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 80253 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 97190 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 14665 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 39729 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 20196 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 201309 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 233182 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 322319 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 484801 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 3486 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6788 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 40023 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47291 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51707 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У Криму під час незаконних обшуків вбили уродженця Узбекистану: що відомо

Київ • УНН

 • 18933 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні в окупованому Криму під час незаконних обшуків російських силовиків за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Криму.

У Криму під час незаконних обшуків вбили уродженця Узбекистану: що відомо

Цитата

“Стало відомо, що під час одного з сьогоднішніх обшуків, незаконно проведеного представниками „правоохоронних органів“ держави-окупанта в с. Дубки, Сімферопольського району АР Крим, за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Наразі, прокуратура автономії вживає необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації.

Що ще відомо

Як пишуть “Грати”, під час обшуку в недобудованому будинку в сімферопольському селищі Дубки загинув уродженець Узбекистану, який проживає в Криму Набі Рахімов. Обшук проводили співробітники ФСБ в супроводі бійців спецпідрозділу “Альфа”, які брали будинок штурмом. Активісти об’єднання “Кримська солідарність” вели трансляцію того, що відбувається на сторінці організації в Facebook, проте вже біля будинку їм заборонили знімати і підходити.

Після обшуку в Завітному активісти “Кримської солідарності” повідомили про обшук в недобудованому будинку в сімферопольському селищі Дубки, де, імовірно, працював Набі Рахімов. Сусіди розповіли активістам, що чули вранці в будинку перестрілку і вибух. На місці обшуку правоохоронці заборонили проводити зйомку і виставили оточення далеко від будинку.

Після обшуку активісти виявили всередині будинку сліди крові на підлозі і сліди вибуху на стінах. Адвокату Ісляму Веліляєву співробітники поліції повідомили, що Набі Рахімов пручався затриманню за допомогою гранати і зброї, і був застрелений. За фактом було порушено кримінальну справу про посягання на життя співробітника правоохоронних органів стаття 317 Кримінального кодексу РФ. Однак в рамках якої справи намагалися затримати Рахімова — досі невідомо.

Власника будинку, де проходив обшук — Сейдамета Гафарова затримали, очевидці стверджують, що його насильно заштовхали в машину оперативники ФСБ. Пізніше правоохоронці повідомили, що мають намір провести обшук в його власному будинку.

Раніше

Сьогодні у Криму російські силовики проводили слідчі заходи в будинку одного з місцевих жителів у селі Завітне Совєтського району в Криму. У прокуратурі АРК відповіли на це відкриттям провадження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27