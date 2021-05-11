У Криму під час незаконних обшуків вбили уродженця Узбекистану: що відомо

Цитата

“Стало відомо, що під час одного з сьогоднішніх обшуків, незаконно проведеного представниками „правоохоронних органів“ держави-окупанта в с. Дубки, Сімферопольського району АР Крим, за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Наразі, прокуратура автономії вживає необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації.

Що ще відомо

Як пишуть “Грати”, під час обшуку в недобудованому будинку в сімферопольському селищі Дубки загинув уродженець Узбекистану, який проживає в Криму Набі Рахімов. Обшук проводили співробітники ФСБ в супроводі бійців спецпідрозділу “Альфа”, які брали будинок штурмом. Активісти об’єднання “Кримська солідарність” вели трансляцію того, що відбувається на сторінці організації в Facebook, проте вже біля будинку їм заборонили знімати і підходити.

Після обшуку в Завітному активісти “Кримської солідарності” повідомили про обшук в недобудованому будинку в сімферопольському селищі Дубки, де, імовірно, працював Набі Рахімов. Сусіди розповіли активістам, що чули вранці в будинку перестрілку і вибух. На місці обшуку правоохоронці заборонили проводити зйомку і виставили оточення далеко від будинку.

Після обшуку активісти виявили всередині будинку сліди крові на підлозі і сліди вибуху на стінах. Адвокату Ісляму Веліляєву співробітники поліції повідомили, що Набі Рахімов пручався затриманню за допомогою гранати і зброї, і був застрелений. За фактом було порушено кримінальну справу про посягання на життя співробітника правоохоронних органів стаття 317 Кримінального кодексу РФ. Однак в рамках якої справи намагалися затримати Рахімова — досі невідомо.

Власника будинку, де проходив обшук — Сейдамета Гафарова затримали, очевидці стверджують, що його насильно заштовхали в машину оперативники ФСБ. Пізніше правоохоронці повідомили, що мають намір провести обшук в його власному будинку.

Раніше

Сьогодні у Криму російські силовики проводили слідчі заходи в будинку одного з місцевих жителів у селі Завітне Совєтського району в Криму. У прокуратурі АРК відповіли на це відкриттям провадження.