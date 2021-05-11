В Крыму во время незаконных обысков убили уроженца Узбекистана: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня в оккупированном Крыму во время незаконных обысков российских силовиков при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
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"Стало известно, что во время одного из сегодняшних обысков, незаконно проведенного представителями "правоохранительных органов" государства-оккупанта в с. Дубки, Симферопольского района АР Крым, при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана", - говорится в сообщении.
Добавим
Сейчас прокуратура автономии принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия и его дальнейшей правовой квалификации.
Что еще известно
Как пишут "Граты", во время обыска в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки погиб уроженец Узбекистана, который проживает в Крыму Наби Рахимов. Обыск проводили сотрудники ФСБ в сопровождении бойцов спецподразделения "Альфа", которые брали дом штурмом. Активисты объединения "Крымская солидарность" вели трансляцию происходящего на странице организации в Facebook, однако уже возле дома им запретили снимать и подходить.
После обыска в Заветном активисты "Крымской солидарности" сообщили об обыске в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки, где, вероятно, работал Наби Рахимов. Соседи рассказали активистам, слышали утром в доме перестрелку и взрыв. На месте обыска правоохранители запретили проводить съемку и выставили оцепление далеко от дома.
После обыска активисты обнаружили внутри дома следы крови на полу и следы взрыва на стенах. Адвокату Исляму Велиляеву сотрудники полиции сообщили, что Наби Рахимов сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия, и был застрелен. По факту было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов статья 317 Уголовного кодекса РФ. Однако в рамках какого дела пытались задержать Рахимова — до сих пор неизвестно.
Владельца дома, где проходил обыск — Сейдамета Гафарова задержали, очевидцы утверждают, что его насильно затолкали в машину оперативники ФСБ. Позже правоохранители сообщили, что намерены провести обыск в его собственном доме.
Ранее
Сегодня в Крыму российские силовики проводили следственные мероприятия в доме одного из местных жителей в селе Заветное Советского района в Крыму. В прокуратуре АРК ответили на это открытием производства.