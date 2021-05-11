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Чергові незаконні обшуки та затримання в окупованому Криму: відкрито справу

Київ • УНН

 • 13096 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні у Криму російські силовики проводили слідчі заходи в будинку одного з місцевих жителів у селі Завітне Совєтського району в Криму. У прокуратурі АРК відповіли на це відкриттям провадження, передає УНН

Чергові незаконні обшуки та затримання в окупованому Криму: відкрито справу

Цитата

“Сьогодні, 11 травня 2021 року, розпочато кримінальне провадження за фактом проведення „силовиками“ держави-окупанта ряду незаконних обшуків в окупованому Криму та подальшого незаконного затримання представників кримськотатарського народу”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Досудове розслідування здійснюватиметься ГУНП в АР Крим та м. Севастополя.

Що ще відомо?

Як пише Крим.Реалії, російські силовики, які 11 травня зранку проводять слідчі заходи в будинку одного з місцевих жителів — Аюба Рахімова в селі Завітне Совєтського району в Криму, відвезли мати двох неповнолітніх дітей Сахібу Бурханову до відділення з питань міграції ОМВД Росії в Совєтському районі.

Також, за даними активістів, спочатку до будинку Аюба Рахімова приїхав начальник паспортного столу і з дозволу слідчого пройшов на територію двору. До цього, як стверджують активісти, на місце обшуку не пропускали нікого.

Правоохоронні органи окупованого Криму офіційно не коментують те, що відбувається.

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